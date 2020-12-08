Kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Mersin'de yapılan trafik denetimlerinde, toplam 11 bin 797 araç sürücüsüne 3.311.019 TL trafik cezası düzenlenerek, 748 araç trafikten men edildi. 493 sürücünün de sürücü belgesi geri alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Mersin Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü D-400 ve D-715 Karayolunda görevli ekipler tarafından, trafik güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek kazaların önlenmesi veya meydana gelen kazalarda can kaybının önüne geçilebilmesi, amacıyla Eylül 2020 tarihi itibariyle ihbarlı denetimlere ağırlık verildi.

Erdemli ilçesinde bulunan Çeşmeli, Kargıpınarı, Tömük, Limonlu, Ayaş, Silifke ilçemizde bulunan Atayurt, Atakent, Çamdüzü, Taşucu, Anamur ilçemizde bulunan Tekmen, Bozdağan, Ören, Tarsus ilçemizde bulunan Yenice ile Mut ilçemizde bulunan D-715 üzeri Çamdüzü, Köselerli, Yapıntı ve Alahan mevkilerinde, ekiplerin yaka kamerası ve insansız hava aracı (drone) destekli denetimleri yapıldı.

Denetimler neticesinde, kırmızı ışık ihlali yapan 4 bin 944 araç sürücüsüne 1 milyon 423 bin 872 TL, seyir halinde cep telefonu ile görüşen 2 bin 655 araç sürücüsüne 764 bin 640 TL, emniyet Kemeri kullanmayan 2 bin 621 araç sürücüsüne 345 bin 972 TL, alkollü araç kullanan 460 araç sürücüsüne 612 bin 171 TL ve kask takmayan bin 177 motosiklet sürücüsüne de 155 bin 364 TL para cezası kesildi.

Eylül 2020-Aralık 2020 tarihleri arasında toplam 11 bin 797 araç sürücüsüne 3 milyon 311 bin 19 TL trafik cezası düzenlenerek, 748 araç trafikten men edildi. 493 sürücünün de sürücü belgesi geri alındı.