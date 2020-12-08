Kurtarılan kurye koronavirüs çıktı, 4 itfaiyeci karantinaya alındı

Bodrum'daki bir pizzacıda kurye olarak çalışan İlker Özer, dün gece Bitez Mahallesi Yel Değirmeni Caddesi'nde yapımı devam eden inşaata, sipariş götürdü. Özer, inşaatta, gecenin karanlığında 5 metre yükseklikten havalandırma boşluğuna düştü. Çığlıklarını duydukları Özer'in yanına giden işçiler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla düştüğü yerden çıkartılan İlker Özer, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Her iki kolunda kırık bulunduğu belirlenip, tedaviye alınan Özer'in bir süre önce yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı, ancak karantina kurallarını ihlal ederek çalışmaya devam ettiği belirlendi. Bunun üzerine Özer'i kurtaran 4 itfaiye görevlisi karantinaya alındı.