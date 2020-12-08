Malatya’da 102 kişi sanal devriyeye takıldı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 7/24 saat sanal devriye görevi yürüterek, sosyal medya platformlarında dezenformasyon yapan, terör örgütü propagandası yürüten kişiler tespit edilerek haklarında işlem yürütülüyor.Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yılın 11 ayında sosyal medya üzerinde dezenformasyon yapan 102 şahıs tespit edildi. Yapılan inceleme sonucunda devlet büyüklerine, cumhurbaşkanına hakaretten 26 kişi, İdlib operasyonları hakkında 22 kişi, halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmekten 20 kişi, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü propagandasını yapmaktan 15 kişi, PKK/PDY silahlı terör örgütü propagandasını yapmaktan 13 kişi, Atatürk'e hakaretten 3 kişi, Elazığ/Malatya depremi hakkında provokatif paylaşım yapmaktan 3 kişi olmak üzere toplam 102 şüpheli hakkında işlem yapıldı.Şahıslar hakkında açık kaynak araştırma tespit raporu düzenlenerek adli süreç gerçekleştirilirken, bunlardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.