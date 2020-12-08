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'de kaçak kazıya jandarmadan suçüstü

'in Silifke ilçesinde, 2’nci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan 2 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

DHA
Giriş Tarihi: 8.12.2020 12:57 Son Güncelleme: 8.12.2020 14:01 ABONE OL
Mersin'de kaçak kazıya jandarmadan suçüstü

Silifke Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe sınırlarında kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldı. Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan kararla harekete geçen ekiplerin düzenlendiği operasyonda, Canbazlı Mahallesi Tol mevkisinde bulunan 2'nci derece arkeolojik sit alanında define aramak amacıyla kazı yapan 2 kişi, suçüstü yakalandı.

ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Bölgede yapılan kontrollerde 2 kürek, 1 kazma, 1 balyoz, plastik kova ve ip ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

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Mersin'de kaçak kazıya jandarmadan suçüstü
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