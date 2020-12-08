Mersin'de kaçak kazıya jandarmadan suçüstü

Silifke Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe sınırlarında kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldı. Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan kararla harekete geçen ekiplerin düzenlendiği operasyonda, Canbazlı Mahallesi Tol mevkisinde bulunan 2'nci derece arkeolojik sit alanında define aramak amacıyla kazı yapan 2 kişi, suçüstü yakalandı. Bölgede yapılan kontrollerde 2 kürek, 1 kazma, 1 balyoz, plastik kova ve ip ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.