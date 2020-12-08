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’den raporu geldi! Sağanak yağış geliyor! 8 Aralık 2020 bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerine göre; Marmara, Ege, Akdeniz, Orta ve Batı Karadeniz’in bazı bölümlerinde etkili sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlar kendi illerindeki hava durumunu merak ederken il il hava durumu tahminleri de araştırılır hale geldi. Peki; 8 Aralık 2020 Salı bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji’den son dakika ile il il hava durumu tahminleri…

Giriş Tarihi: 8.12.2020 07:07 Son Güncelleme: 8.12.2020 07:08 ABONE OL
Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu geldi! Sağanak yağış geliyor! 8 Aralık 2020 bugün hava nasıl olacak?

Son dakika haberi… Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesi üzerinden günlük hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin bazı bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak. Doğu kesimlerinde ise buzlanma ve don olayının yaşanması bekleniyor. Peki; 8 Aralık 2020 bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu!

METEOROLOJİ UYARDI: SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR!

Bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtı merak edilirken MGM'nin resmi sitesi üzerinden 8 Aralık 2020 hava durumu raporu yayınlandı. Marmara Bölgesi, parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak yağış gösterirken Doğu kesimlerinde ise buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bu bağlamda; bugün hava nasıl olacak?

İşte il il hava durumu tahminleri…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah erken saatlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 13°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 14°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 8°C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 12°C, 18°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

EGE
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Aydın'ın kıyı kesimleri ile Muğla çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif yağmurlu

DENİZLİ 8°C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 7°C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyıları yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya ve Mersin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 10°C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

ANTALYA 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 8°C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

MERSİN 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA 4°C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

ÇANKIRI 0°C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

ESKİŞEHİR 2°C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

KONYA 5°C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde sabah erken saatlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BOLU 3°C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

DÜZCE 7°C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

KASTAMONU 0°C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, bugün yağmurlu

ZONGULDAK 9°C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

AMASYA 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

TOKAT 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yüksekler

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Erzincan, Tunceeli, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ERZURUM -5°C, 3°C
Parçalı çok bulutlu, kar yağışlı

KARS -4°C, 2°C
Parçalı çok bulutlu, kar yağışlı

MALATYA 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

VAN -2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 2°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 4°C, 10°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

SİİRT 3°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 6°C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu geldi! Sağanak yağış geliyor! 8 Aralık 2020 bugün hava nasıl olacak?
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