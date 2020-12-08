Meteoroloji’den son dakika KAR YAĞIŞI, hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! O illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji'den son dakika sağanak, kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin yayınladığı hava durumu raporunda, pek çok ilimizde sağanak ve kar yağışlarının etkili olacağını belirtti. Bugün başlayacak olan kar yağışı yarın itibariyle pek çok ilimizde etkisini gösterecek. Peki, kar yağışı hangi illerimizde görülecek? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (8 ARALIK SALI)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ege, Akdeniz, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

Yağışlar; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu,Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun batısının yüksek kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Antalya ve Mersin çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve batı kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor.