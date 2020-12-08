MİKAV’ı yasa boğan kaza

Kocaeli'nin Başiskele İlçesinde oturan ve Kocaeli'nde geniş bir kesim tarafından tanınan Şaban Akgüneş'in Manevi ve İktisadi Kalkınma Vakfı(MIKAV)'nda görev yapan oğlu Muharrem Akgüneş, önceki gün akşam saatlerinde kendi kullandığı motosikleti ile geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Önceki akşam saat 17.30 sularında İzmit Sanayi Sitesinden çıkıp Gölcük İstikametine gitmekte iken bir otomobil ile çarpışarak ağır yaralanan ve hayatını kaybeden Akgüneş'in ölüm haberi yakın dost ve akrabalarını yasa boğdu.

YILMAZ PAYLAŞIMDA BULUNDU

MİKAV başkanı olan Rize eskli Milletvekili Şevki Yılmaz, acı haber ile ilgili sosyal medya adresinde yaptığı paylaşımda, İnnalillahi.. ‪İman,İhlas ehli,örnek dava ve Vakıf İnsanı olduğuna Şahid olduğum Ahlak abidesi Muharrem Hicri Akgüneş yeğenim genç yaşta trafik kazasında Hakka yürüdü! ‪Allah(c.c),rahmet etsin.‪Makamını sevenleriyle Cennet eylesin.‪Ailemize başsağlığı ve sabır lütfetsin.‪Elfatiha"