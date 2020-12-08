Motosiklet efsanesi Osman Gürsoy vefat etti

Osman Gürsoy bundan 40 yıl önce 6 beygirlik küçük motoru ile 200 bin km ye yaklaşan uzun yolculuklar yaptı. Osman Gürsoy, ilkokulu bitirdikten sonra okulu bırakıp çalışmaya başladı. Bakırcı çıraklığı yaparken, ustası Osman Gürsoy'un hayranlıkla baktığı BSA motosikletine dokunmasına izin bile vermiyordu. O günlerden itibaren bir motosiklet alıp, seyahat etme hayal etti. Kuzeninin verdiği İngilizce sözlükle İngilizceye olan merakı ve dünyanın çeşitli yerlerinden edindiği mektup arkadaşları sayesinde dil öğrendi.
Yalova'ya taşındıktan sonra motosiklet hayaline kavuşuncaya kadar bisiklet kullanmaya devam etti. Kazandığı ilk paralarla bisikletine 50cc.'lik (Dem marka) bir motor monte ederek 40.000 km yol yaptı. Yalova'dan Kuşadası'na oradan İstanbul'a yol alırken bir keresinde ayağı yerden kesilir. Küçük motoru, rüzgar yüzünden dayandığı ağaçtan kurtularak yakındaki göle uçar. Osman Gürsoy motosikletini o kadar sever ki, onu gölden çıkarıp kurutup tamir eder ve yeniden kullanır. 1960'ların başında İngiltere'ye çalışmaya gitti.
LONDRA'DAN ORDU'YA 19 KEZ KÜÇÜK MOTOSİKLETLE GELDİ
O yıllarda çok az kişinin yabancı dil bilmesi sayesinde yolu açılmış olur. Londra'da kalabilmek için her türlü işte çalışır. İngiltere'de tanıştığı motosiklet tamircisi Hary Pendir'den çok şey öğrenir. İngiltere'de satın aldığı ikinci el Vespa motosikleti çıkacağı yolculukların asıl başlangıcı olur. 150 cc lik ve sadece 6 beygirlik bir motordur bu. 1969'da Londra'dan memleketi Ordu'ya tatil için giderken yolculuk için motorunu kullanmaya karar verir.
Fitili ateşleyen bu yolculuktan sonraki 35 yıl boyunca Vespa'sıyla Londra – Ordu arasını tam 19 kez kat edecektir. Üstelik her seferinde ayrı bir güzergâh izler. Vize alamadığı Arnavutluk ve 'pahalı olduğunu duyduğu Finlandiya hariç Avrupa'nın tamamını gezer. Her ülkede dostlar edinir, onlarla mektuplaşarak iletişimini koparmaz. Dünyanın çevresini 5 kez dolaşacak kadar yol yapar. Motoruna yerleştirdiği ses kayıt cihazı ile kayıt yaparak o yıllarda sesli günlük oluşturur. Canon fotoğraf makinesi ile gittiği her yerde özellikle tabelalar önünde fotoğraf çeker.
3 BİN SAAT DÜNYA TURU
Osman Gürsoy'un Vespa motoruyla dünya turuna çıkması 1980'de uğradığı, İtalya'daki Vespa fabrikasında da şaşkınlık yarattı. Altı beygirlik şehir motosikletiyle dünyayı dolaşan Osman Gürsoy'un azmi dolayısıyla ona yeni bir Vespa hediye edildi. Eski motoruyla yollara devam eden Gürsoy, Amerika'ya gitmeyi kararlaştırarak, yollara düştü. Gemiye kargoya verip uçakla gittiği Newyork'tan başladığı seyahatini Kanada'ya kadar uzatarak geniş bir seyahat yaptı. 80 yaşından sonra Ordu Boztepe'deki evine yerleşen Gürsoy, atölyesinde tamir yaparak vakit geçiriyordu. Motor tutkunlarının sık sık ziyaret ettiği Gürsoy'un belgeseli de çekildi.