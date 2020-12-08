Motosiklet efsanesi Osman Gürsoy vefat etti

LONDRA'DAN ORDU'YA 19 KEZ KÜÇÜK MOTOSİKLETLE GELDİ

O yıllarda çok az kişinin yabancı dil bilmesi sayesinde yolu açılmış olur. Londra'da kalabilmek için her türlü işte çalışır. İngiltere'de tanıştığı motosiklet tamircisi Hary Pendir'den çok şey öğrenir. İngiltere'de satın aldığı ikinci el Vespa motosikleti çıkacağı yolculukların asıl başlangıcı olur. 150 cc lik ve sadece 6 beygirlik bir motordur bu. 1969'da Londra'dan memleketi Ordu'ya tatil için giderken yolculuk için motorunu kullanmaya karar verir.