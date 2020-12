Motosiklet efsanesi Osman Gürsoy vefat etti

Fitili ateşleyen bu yolculuktan sonraki 35 yıl boyunca Vespa'sıyla Londra – Ordu arasını tam 19 kez kat edecektir. Üstelik her seferinde ayrı bir güzergâh izler. Vize alamadığı Arnavutluk ve 'pahalı olduğunu duyduğu Finlandiya hariç Avrupa'nın tamamını gezer. Her ülkede dostlar edinir, onlarla mektuplaşarak iletişimini koparmaz. Dünyanın çevresini 5 kez dolaşacak kadar yol yapar. Motoruna yerleştirdiği ses kayıt cihazı ile kayıt yaparak o yıllarda sesli günlük oluşturur. Canon fotoğraf makinesi ile gittiği her yerde özellikle tabelalar önünde fotoğraf çeker.