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ödemeleri ne zaman yapılacak? Kasım ayı 2020 yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödemeleri yatırılıyor. Koronavirüs salgın sürecinde vatandaşların ekonomik düzeyini en üst seviyede tutmak için belli ödenek yardımları yapılıyor. Bu destek ödeneğinin belirlenen tarihlerde vatandaşların TC kimlik numaralarına göre yatırıldığı biliniyor. Bakan Selçuk tarafından, Kasım ayı nakdi ücret desteği ve ücretsiz izin desteği ödemelerinin yapılacağı tarih resmen paylaşıldı. Peki ne zaman yapılacak? Kasım ayı ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 8.12.2020 09:50 Son Güncelleme: 8.12.2020 09:51 ABONE OL
Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Kasım ayı 2020 Ücretsiz izin maaş desteği yattı mı, ne zaman yatacak?

Corona virüs salgın sürecinde nakdi ücret desteği ödemeleri yatacağı tarih merak ediliyor. Her ayın belli tarihlerinde gerçekleşen ödemeler belli tarihlerde yatırılıyor. İhtiyacı olan vatandaşlara nakdi ücret desteği ödemeleri ile beraber ücretsiz izin parasının hangi tarihte hesaplara yatacağı araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kasım ayı nakdi ücret desteği ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı. Peki Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Kasım ayı ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Aralık ayına girdiğimiz şu günlerde Nakdi ücret desteği ödemeleri son günlerde epey araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre; ödemeler belirlenen tarihlerde vatandaşların TC kimlik numaralarına göre yatmaya devam ediyor…

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK? KASIM AYI ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kasım ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Aralık'ta başlayacağını duyurdu.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NASIL ALINIR?

Ödemeler vatandaşların banka hesapları üzerinden, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılıyor. Nakdi ücret desteğini hak eden her bir kişi için yapılacak ödeme miktarı; 39,24 Türk Lirası olarak belirlenen bir günlük tutardan damga vergisi düşüldükten sonra hesaplanan tutar ile ödemeye hak kazanılan gün sayısı çarpımı sonucu elde edilen tutara denk gelir.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Kısa Çalışma Ödeneği'nin ardından verilen Nakdi Ücret Desteği merak edilmeye başlandı. Bakan Selçuk'un açıklamasının ardından Nakdi Ücret Desteğinden kimler yararlanır araştırılmaya başlandı. İşte Nakdi Ücret Desteği için başvuru şartları...

Nakdi ücret desteğinden yararlanmak için;

a) Ücretsiz izne ayrılanlar için,

17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10'uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,

-Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,

SGK'ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak,

b) İş akdi feshedilenler için,

15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51'inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak

Şartlarının oluşması gerekmektedir.

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Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Kasım ayı 2020 Ücretsiz izin maaş desteği yattı mı, ne zaman yatacak?
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