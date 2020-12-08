Nevşehir'de aç kalan kurtlar 4 hayvanı telef etti

Nevşehir'in Avanos ilçesi taş ocakları mevkiinde dün gece saatlerinde aç kalan kurtlar, ağılda bulunan hayvanlara saldırdı. 4 hayvan telef oldu.

Çoban İhsan Uzak, sabah saatlerinde yem vermek için ağıla geldi. Eşeklerini kanlar içinde bulan çoban, koyunlardan da ikisinin kayıp olduğunu fark etti. Çevrede yaptığı aramada birinin kurtlar tarafından parçalanarak yendiğini gören çoban, diğer koyununu bulamadı.

Çoban Uzak, aç kalan kurtların toplu halde dolaştığını ve ağılın önündeki hayvanlara saldırmaya başladığını belirterek, "Hayvanları ahırdan çıkarmaya korkar hale geldik. Bu duruma çare bulunmasını istiyoruz. Çok tedirginiz. Yetkililerin çözüm bulmasını istiyoruz." dedi.

Çoban Uzak, 2 yıl önce de aynı kurt saldırısı sonucu köpeklerinin telef olduğunu söyledi.

Uzak, "Toplu halde dolaşan kurtlar her an geri gelebilir korkusuyla diğer hayvanlarımıza zarar vermesinler diye sabaha kadar nöbet tutuyoruz. Fakat hayvan hakları sebebiyle de bir şey yapamıyoruz. Kurtların dağ kesiminden geldiklerini gören arkadaşlarımız olmuş." dedi.