Nusaybin'de 22 üreticiye süt sağım makinesi hibe edildi

Mardin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde yapılan dağıtım törenine Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Emrullah Temizkan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Doğan ve süt yetiştiricileri katıldı.

Süt Sağım makinelerinin süt üreticilerine hayırlı olması temennisinde bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Temizkan, Nusaybin'de tarım ve hayvancılığın gelişmesine çok önem verdiklerini belirtti. Gelişimi ve tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarla birlikte yapacaklarını kaydeden Temizkan, "Sizden talebimiz bu makineleri aldıktan sonra süt verimini artırmaya gayret edin. Beslediğimiz hayvana iyi bakıp onun verimini artırırsak uygun tohumlama ile onun sayısını çoğaltırsak sizler ve çocuklarınız gelir sahibi olursunuz, kazancınız artar. Sizlerin kazancı artarsa Nusaybin'in refahı ve kalkınması artar. Nusaybin'in toprağı hem hayvancılık hem de çiftçilik için çok verimlidir. Sizden isteğimiz bunu iyi değerlendirmenizdir. Süt sağım makineleri ile süt üretiminizi artırmanızı bekliyoruz" dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Doğan ise, Nusaybin Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçede süt yetiştiriciliği yapan 10'u kadın toplam 22 kişiye % 90 hibe desteği ile süt sağım makinesi dağıtıldığını bildirdi.

Konuşmalardan sonra Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Temizkan tarafından süt yetiştiricilerine makineleri dağıttı.