Nusaybin’de tır otomobile çarptı: 2 ölü 2 yaralı

Mardin'in ilçelerinden Nusaybin'de Cizre Karayolu Duruca Mahallesi Kavşağında sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 33 CBM 75 plakalı tır ile 34 BOL 135 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Salih Akın (64), yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Akin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.