Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Nusaybin’de tır otomobile çarptı: 2 ölü 2 yaralı

’de tır otomobile çarptı: 2 ölü 2 yaralı

'in ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Giriş Tarihi: 8.12.2020 10:47 ABONE OL
Nusaybin’de tır otomobile çarptı: 2 ölü 2 yaralı

Mardin'in ilçelerinden Nusaybin'de Cizre Karayolu Duruca Mahallesi Kavşağında sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 33 CBM 75 plakalı tır ile 34 BOL 135 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Salih Akın (64), yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Akin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Nusaybin’de tır otomobile çarptı: 2 ölü 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA