Akçakale Sınır hattından mevzilenen Obüs birlikleri terör örgütü mensuplarının sıkça sızma girişiminde bulunduğu Ayn İsa bölgesini mercek altına aldı. 24 saat boyunca termal kameralarla izlenen bölgede bir gurubun toplandığı belirlenmesi üzerine obüs namluları bu bölgeye çevrildi. Havanın kararmasıyla harekete geçen 17 kişilik terörist gurup izlendiğinden habersiz Türkiye'ye sınırına doğru harekete geçti.

Obüslerle nokta atışı: 17 terörist etkisiz hale getirildi | Video

HAVA AYDINLANDI

Teröristlerin menzile girmesinin ardından ateşlenen obüs topu tam isabetle hedefi vurdu. Patlamanın etsikiyle beyaz bir ışığın hava aydınlattığı görülürken, terörist gurup etkisiz hale getirildi. Aynı bölgeden daha önce de sızma girişiminde bulunan çok sayıda terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği öğrenildi.