Okul müdürünü odasında katletmişlerdi! İzmir'deki cinayet davasında karar çıktı

Olaya ilişkin süren davada, küçük yaşta olan sanıklar, davaya U.Y., İ.P. ve B.Y. bulundukları cezaevlerinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Ödemiş Ağız Ceza Mahkemesinde kapalı olarak görülen duruşmada 5 sanıktan tutuksuz olarak yargılanan C.A. ve Y.P. beraat ederken, tutuklu sanıklar U.Y. ve İ.P. 'kamu görevlisini görevinden dolayı tasarlayarak öldürme' suçundan yasa gereği yaşları cinayeti işlediklerinde 18'den küçük olduğu için cezalarında 3'te 1 oranında azalma yapılarak 22'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.



