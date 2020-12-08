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Son dakika: 'de vahşet! Öldürdüğü kadının başında 2 gün bekledi!

Son dakika haberi: ’de birlikte yaşadığı Tüba Ateş’i bıçaklayarak öldüren şüpheli, 2 gün ceset başında bekledi. Adrese gelen polis ekipleri, kokunun C bloğun ikinci katında bulunan daireden geldiğini tespit etti.

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Giriş Tarihi: 8.12.2020 16:23 ABONE OL
Son dakika: Mersin'de vahşet! Öldürdüğü kadının başında 2 gün bekledi!

'de birlikte yaşadığı iddia edilen Tuba Ateş'i (38) bıçaklayarak öldüren İsmet Ç. (61), polis ekiplerince gözaltına alınırken, zanlının pazar günü cinayeti işlediği ve 2 gün ceset başında beklediği öğrenildi.

Son dakika: Mersin'de vahşet! Öldürdüğü kadının başında 2 gün bekledi!

Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi Kübra Sitesi'ndeki bir daireden kötü kokular geldiğini fark eden site sakinleri, durumu polise ihbarda bulundu. Adrese gelen polis ekipleri, kokunun C bloğun ikinci katında bulunan daireden geldiğini tespit etti.

Son dakika: Mersin'de vahşet! Öldürdüğü kadının başında 2 gün bekledi!

Dairenin kapısını kırarak içeriye giren polis, 38 yaşındaki Tüba Ateş'in yerde yatan cesediyle karşılaştı. Polis ekipleri, cesedin başında bekleyen İsmet Ç.'yi gözaltına aldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Tüba Ateş'in iki gün önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Ateş'in cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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Son dakika: Mersin'de vahşet! Öldürdüğü kadının başında 2 gün bekledi!
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