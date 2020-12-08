Ormanın hayaleti ortaya çıktı

Birçok yaban hayvanının yaşadığı Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Sarıçam Ormanları, nesli tehlike altındaki vaşaklara da ev sahipliği yapıyor. Gece avlandığı ve gündüz de dinlendiği için "ormanın hayaleti" olarak adlandırılan Kafkasya vaşağının, Sarıçam Ormanları'nda karla kaplı arazideki gezintisi kameralara yansıdı. Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, "Vaşaklar, ormanın hayaleti olarak bilinen çok hassas hayvanlardır. Gece avlandıkları, gündüz dinlendikleri için genelde gündüz vakitlerinde görülmüyor. Kış dönemi üreme zamanları olduğundan kendilerini daha görünür hale getiriyorlar. Bu görüntüleme de o zamana denk gelmiş" dedi.