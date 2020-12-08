Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Osmaniye’de kayıp şahıs asayiş uygulamasında bulundu

’de kayıp şahıs asayiş uygulamasında bulundu

’nin Kadirli ilçesinde asayiş uygulamaları sırasında kayıp olan bir şahıs bulundu.

İHA
Giriş Tarihi: 8.12.2020 08:58 ABONE OL
Osmaniye’de kayıp şahıs asayiş uygulamasında bulundu
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 hafta boyunca sürdürülen denetim ve uygulamalarda kayıp olan bir şahıs bulunurken araması olan bir şahısta yakalandı, 13 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Denetim ve uygulamalarda yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram metamfetamin, 6 gram esrar, 2 çalıntı motosiklet ile 1 hassas terazi ele geçirildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Osmaniye’de kayıp şahıs asayiş uygulamasında bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA