Otomobil minibüsle çarpıştı: 6 kişi yaralandı

Başiskele ilçesi Fatih Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, merkez yönünde seyir halinde olan Abdulhakim Karaosmanoğlu idaresindeki 34 BVT 478 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen Şahin Aburşu idaresindeki 34CJK 501 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan 3 kişi ile otomobilde bulunan 3 kişi olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ve yolcular, olay yerinde geçirildikleri sağlık kontrollerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde trafik kontrollü olarak verilirken kazaya karışan araçlar çekicilerle otoparka götürüldü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.