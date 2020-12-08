Patileri kesilen kediyle ilgili veterinerin yaptığı açıklama kan dondurdu!

'KEDİNİN KESİK AYAKLARININ BULUNMAMASI BÜYÜYÜ DÜŞÜNDÜRÜYOR'

Kediye ilk müdahaleyi yapan Veteriner Nurhan Kahraman, Samsun'da da 'Pamuk' isimli köpeğin bacağının kesildiğini anımsatarak, "Büyü için mi yoksa başka bir şey mi için mi bilemiyorum. Arkadaşlarımızdan sadece bir duyum olarak aldık. Normalde hepsi de canice yapılan şeyler. Kulak veya kuyruk kesme ya da köpek ile kediye zarar verme bunların hepsi canice. İki bacağı kesilip, yaşadığı alanda bacaklarının bulunmaması böyle şeyleri bize düşündürüyor. Trafik kazası veya bisikletle ya da kapıya sıkışma olsa mutlaka bir motor yağı, benzin falan o tür kokular olurdu ama 'Melek' bize geldiğinde bacaklarının derisinin kağıt gibi kesildiğini gördük. O yüzden kasıtlı bir şekilde yapıldığını düşünüyorum. Biz sadece o deriyi bir araya getirdik. Canice kesilmiş. Çok kan kaybetmişti. Akciğerinde su toplanmıştı. Ödem dediğimiz tablo gelişti. Maalesef kurtaramadık. Elimizden geleni yaptık ama kaybettik ve çok üzüldük" diye konuştu.