Personele uluslararası alanda geçerli olacak  “Mesleki Yeterlilik” belgesi imkânı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı hizmet veren Mesleki Yeterlilik Kurumu ile işbirliği yapan Ak Partili Diyarbakır Bağlar Belediyesi bir ilke imza atarak çeşitli departmanlarda çalışan personeline mesleki yeterlilik eğitimi vermeye başladı. Eğitimlerde başarılı olacak personele bakanlık tarafından verilecek "Yeterlilik Belgesi" uluslararası alanda da geçerli olacak. Başkan Beyoğlu, eğitimin önemine dikkat çekerek, "Bu çalışma ile personelimiz iş kazaları ve benzeri konularda bilinçlendirileceği gibi dünyanın her yerinde geçerli olacak mesleki yeterlilik belgesine de sahip olacak" ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN EĞİTİM

Nitelikli işgücünün artırılması, işgücü ve istihdam bağının güçlendirilmesi ve iş kazalarının en aza indirgenmesi doğrultusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı hizmet veren Mesleki Yeterlilik Kurumu ile işbirliği yapan Bağlar Belediyesi, kurum bünyesindeki değişik birim ve departmanlarda çalışan personeline yönelik mesleki yeterlilik eğitimi vermek için çalışma başlattı. Uluslararası mesleki standartlara uygun olarak bakanlık bünyesinde görev yapan Mesleki Yeterlilik Kurumu'na bağlı uzmanlar, belediye bünyesinde uygulamalı ve mülakat usullerine göre eğitim vermeye başladı. Program kapsamında park ve bahçeler, fen işleri, temizlik ve makine ikmal başta olmak üzere sahada çalışan personeller belirlenen ölçülere göre çeşitli eğitim süreçlerinden geçiriliyor.

Eğitimleri başarıyla tamamlayacak olan belediye personeline Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uluslararası düzeyde geçerliliği olan "Mesleki Yeterlilik Belgesi" verilecek.

HEM UYGULAMALI, HEM SÖZLÜ EĞİTİM

Eğitim çalışmaları kapsamında belediye personeli ile bir araya gelen uzman Ömer Reyhanlıoğlu, beraberindeki ekip ile birlikte çeşitli konularda eğitimler verdi. Reyhanlıoğlu, tüm dünyada aynı standartlarda uygulanan eğitim ile çalışanların bilinçli hale gelmesini amaçladıklarını ifade etti.

Bu çalışma ile nitelikli işgücünün artırılması, işgücü ve istihdam bağının güçlendirilmesi ve iş kazalarının en aza indirgenmesini amaçladıklarını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, daha çok sahada çalışan personeli kapsayan çalışmayı önemsediklerini söyledi. Beyoğlu, "Bu eğitimleri çalışanlarımız ve belediyemiz için önemli bir fırsat olarak değerlendirerek Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın desteğiyle hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.