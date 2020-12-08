Prof. Dr. Kerim Güney dünyanın en etkili bilim insanları arasında

Stanford Üniversitesi bilim insanlarından John Ioannidis ve araştırma ekibi tarafından; çeşitli bilimsel kriterler dikkate alınarak oluşturulan dünyanın en etkili bilim insanları listesi yayımlandı. Listede NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney de bulunuyor.

Liste hazırlanırken, alanında en az 5 makale yayımlamış 7 milyon bilim insanının akademik performansı değerlendirilerek 1996-2019 yılları arasında "Scopus Özet" ve "Atıf Veri Tabanı" üzerinden elde edilen bilgilere göre dünyanın en etkili bilim insanları belirlendi. Bilimsel göstergeler ışığında yapılan hesaplamaların ardından, her bilim insanının çalışma alanı için "Yıllık Etki" ve "Kariyer Boyu Etki" şeklinde iki tür sıralama listesi oluşturuldu. NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, yapılan değerlendirmeler sonucu dünyanın üst düzey bilim insanları listesinde yer aldı.