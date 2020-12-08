Profesör Dinçer'den hamsi uyarısı: Veriler endişelendiriyor...

Daha önce de söylediğim gibi 1 yıl hamsiyi avlamayalım, zaten hamsi çabuk büyüyen bir balık. 2-3 yaşına kadar büyüyen bir balık. 1 yıl avlanmazsa daha kaliteli bir hale gelir. Bence, balıkçının 1 yıl avlamayarak yapmış olduğu kaybı da bir şekilde sübvanse ederiz. Bu arada devlet de bir destek fonu çıkartabilir. Bunlar tayfa çalıştırıyorlar, ödemeleri vardır bir plan dahilinde yapılabilir. Biz 1 yıl hamsi avlamayalım buradaki kaybı nasıl destekleriz diye bu çözülebilir; zor bir şey değil. Hem daha kaliteli hamsi çıkar, hem de balıkçının yüzü güler kaliteli verimli bir hamsi avlanır. Daha da çok kazanır. Kilosu 1 TL'ye balık unu fabrikalarına verildi, İnsan tüketimi büyüklüğünde olsa 15 kat edecekti. Şimdilik böyle. Önümüzde 2-2,5 ay bir süre var. İlk veriler maalesef bizi endişelendiriyor. Memnun değiliz" şeklinde konuştu.





Hamsinin şu an Türk karasularında olduğunu ifade eden Dinçer, "Hamsinin rutin olarak takip ettiği göç periyodu var. Sular soğuyunca kuzeyden güneye doğru göç eder. Bizim sularımız Rusya taraflarındaki sulara göre daha ılık. Dolayısıyla havalar soğuyunca Kasım'ın başlarından Kuzey'den Güney'e doğru yani Anadolu sahillerine doğru geliyor. Büyük bir çoğunluğu Gürcistan sahilinden bizim sularımıza doğru. Sezonun sonunda da yani Mart'a doğru da tersi bir şekilde bizim sularımızdan Gürcistan tarafına doğru gidiyor. Şu anda yoğun olarak av vermesi gereken yer bizim sularımız" ifadelerini kullandı.