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12 bin personel alımı ne zaman başlayacak? 2020/4 ilan kılavuzu ile Sağlık Bakanlığı personel alımı, atamaları, şartları ve branş dağılımları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan ‘ 12 bin personel alımı’ detayları vatandaşlar tarafından yakından araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzunun yayınlanması ile birlikte ise detaylar belli oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı atama şartları ve branş dağılımları neler? İşte ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzu

Giriş Tarihi: 8.12.2020 15:12 ABONE OL
Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman başlayacak? ÖSYM 2020/4 ilan kılavuzu ile Sağlık Bakanlığı personel alımı, atamaları, şartları ve branş dağılımları

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar sağlık çalışanları tarafından merak edilirken, bir süre ÖSYM tarafından detayların yer aldığı başvuru kılavuzu yayımlandı. Pandemi sürecinde artan sağlıkçı ihtiyacı bu sayede karşılanacak. Sağlık Bakanlığı 12 bin sağlıkçı alımı başvuruları nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı personel alımı atama şartları ve branş dağılımları neler? İşte ÖSYM tarafından yayınlanan Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı kılavuzu

ÖSYM BAŞKANI DUYURDU: KPSS İLE SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİHLERİ BAŞLADI!

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis AYGÜN, geçtiğimiz gün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımına ilişkin detayları paylaştı.

ÖSYM 12 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI DUYURUSU

KPSS-2020/14 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzuna saat 11.00'den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 01 - 07 Aralık 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 07 Aralık 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2020/14 TERCİH KILAVUZU

SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Sağlık Bakanlığı bünyesinde alım yapılacak branşlar:

  • Sağlık teknisyeni
  • Hemşire
  • Sağlık teknikeri
  • Psikolog
  • Sosyal çalışmacı
  • Diyetisyen
  • Çocuk gelişimcisi
  • Ebe
  • İş ve uğraşı terapisti
  • Perfüzyonist
  • Diyetisyen
  • Dil ve konuşma terapisti

Ortaöğretim mezunları için atama yapılacak sözleşmeli sağlık personeli pozisyonları ve branş dağılımı için TIKLAYINIZ

Ön lisans mezunları için atama yapılacak sözleşmeli sağlık personeli pozisyonları ve branş dağlımı için TIKLAYINIZ

Lisans mezunları için atama yapılacak sözleşmeli sağlık personeli pozisyonları ve branş dağılımı için TIKLAYINIZ

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Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman başlayacak? ÖSYM 2020/4 ilan kılavuzu ile Sağlık Bakanlığı personel alımı, atamaları, şartları ve branş dağılımları
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