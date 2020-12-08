Şampiyon boksör kocasını döverek öldürdü

Daily Star gazetesi Obenauf'un ocak ayında evlendiği Thomas ismindeki zengin eşini öldürdüğü suçlamasıyla İsviçre'de gözaltına alındığını yazdı. Eşini paylaştıkları dairede "keskin olmayan bir cisimle" döverek öldürmekle itham edilen Obenauf'un soruşturma sırasında tutuklu kalacağı kaydedildi. Polis ekipleri Obenauf'a ait bir spor salonunda ve çiftin dairesinde arama yaptı. Obenauf'un daha önce de 30. doğum gününü kutladığı bir gece kulübünde kalçasına dokunmaya çalışan bir adamın yüzüne yumruk atması nedeniyle birkaç saati hücrede geçirdiği belirtildi.