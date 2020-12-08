Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Özgören Mahallesi'nde aynı mahallede oturan akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Daha önceden aralarında husumet bulunan aile üyeleri arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Fevzi Doğan, Mehmet Doğan, Mahmut Doğan, İbrahim Doğan, Halil Doğan ile İsmail Doğan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralılardan Fevzi Doğan Şanlıurfa'ya sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Doğan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.