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'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

'nın Siverek ilçesinde otomobil  kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 8.12.2020 13:32 ABONE OL
Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek - Diyarbakır karayolu 20. kilometresinde bir otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Hasan Asil idaresindeki 26 ADJ 680 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Mehmet Asil yaralandı. Kazanın haber verilmesi ile olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulans ile Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Mehmet Asil, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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