Şanlıurfa'da polisler temizlik işçisi kıyafeti ile zanlıyı yakaladı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 19 Ekim'de sokakta bir kişinin tabancayla vurulmasıyla ilgili aranan şüpheli İstanbul'da temizlik işçisi kıyafetleriyle yakalandı.

İlçeye bağlı Türk Meydanı Mahallesi'nde Salih Yoktur adlı vatandaş, bıçakla yaralanmış, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kadlırılmış ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamamıştı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri katil zanlısını belirlemek için çalışma başlatmıştı. Ekiplerin incelemesinde olay yeri yakınlarında belediye işçilerinin giydiği kıyafeti bulunmuştu. Ekipler, olay yerine ulaşımı sağlayan bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye almıştı.

Yaklaşık 100 farklı güvenlik kamerasının 400 saatlik görüntüsünü titizlikle inceleyen ekipler, olay yeri yakınlarına temizlik işçisi kıyafetli, şapkalı ve maskeli bir şahsın geldiğini belirledi. Görüntülerden, şüpheli kişinin ayakkabı markasını tespit eden ekipler, bunun satıldığı mağazaları tek tek gezerek isim ve eşkal tespiti yapmaya çalıştı. Ekipler belediyeyle iletişime geçen ekipler, hangi işçinin giysisinin eksik olduğunu belirlemeye çalıştı.

Kıyafeti eksik işçinin, bazı eşyalarını bir süre önce M. isminde birine verdiğini söylemesi ve zanlının giydiği ayakkabılardan birinin de bu kişiye satıldığının belirlenmesi üzerine, şüphelinin M.T. olduğu tespit edildi. Olaydan sonra İstanbul'a kaçtığını ve oradan da yurt dışına çıkmaya çalıştığını belirledikleri şüpheli için bu kente giden ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıyı yakalayarak Şanlıurfa'ya getirdi. M.T. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.