Şehidin komşuları imza topladı: Şehidin adı yaşatılsın

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubede görevli polis memuru Barış Göl, geçtiğimiz günlerde bir otelde gerçekleşen silahlı saldırı sonunda hayatını kaybetmiş, memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlanmıştı. Şehit Barış Göl adının yaşatılmasını isteyen ikamet ettiği mahalledeki site sakinleri, sitenin önünde yer alan sokağa ve durağa şehidin adının verilmesini istiyor. Yetkililere seslenen vatandaşlar, 6 bloklu sitede toplamda 152 daireden imza alındığını söyledi.

Barış Göl adının yaşatılması için komşuları olarak böyle bir girişimde bulunduklarını ifade eden Leyla Odunkırankekil, "Komşum Barış Göl, görevini yaparken şehit olmuştur ve bu nedenle de ikamet ettiği sokağa adının verilmesini yetkili mercilerden istiyoruz. Bunun için site sakinlerinden sevilen sayılan kişi olduğu için 152 ailenin imzasını topladık. Zaten 154 daire var ve polis memurumuz çok sevecen ve babacan, kimseyi kırmayan çocuklarla çocuk ve yetişkinlerle yetişkin olan bir insandı" diye konuştu.