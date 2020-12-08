Sit alanında kaçak kazıya suçüstü: 7 gözaltı

Konya'da Bozkır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacılar Mahallesinde bulunan 3. Derece sit alanı olan Zengibar Kalesi'nde kaçak kazı yapıldığı yönünde ihbar aldı.

Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, Mehmet E. (52), Şaban Y. (58), Muhammed Y. (36), Ayhan T. (43), Yusuf E. (52), Bülent Ç. (45) ve Hulusi K.'yı (46) suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yanlarında bulunan 2 kürek, 1 adet kazma, 5 metre halat ve 10 adet çeşitli inşaat malzemesi de ele geçirildi. Şüpheliler, Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.