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- sokağa çıkma yasağı saatleri! üstü yaşlıların dışarı çıkma izni saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

sokağa çıkma yasağı haberleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Artan koronavirüs vaka sayısını kontrol altına almak için risk grubu taşıyan yaşlılar belli saatlerde dışarı çıkabiliyor. Bu yaştaki kişilerin hafta içi ve hafta sonu belirlenen 3 saatlik zaman dilimi dışında dışarı çıkmaları da yasaklandı. İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesine göre üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını da kullanamıyor. Peki saatleri nasıl? 65 yaş üstü yaşlıların dışarı çıkma izni kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte Bakanlık genelgesi ile konuya dair gelen son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 8.12.2020 09:59 Son Güncelleme: 8.12.2020 10:00 ABONE OL
SON DAKİKA- 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri! 65 yaş üstü yaşlıların dışarı çıkma izni saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Son dakika haberler… 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili tüm gelişmeler merak ediliyor. Hafta içi dışarı çıkmadan önce vatandaşlar kısıtlamaya yönelik bilgileri araştırıyor. Salgınla mücadele topyekün devam ederken risk grubu taşıyan vatandaşlara belli saatlerde dışarı çıkma izni verildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle birlikte risk teşkil eden bu yaş grubu dışarı çıkacağı saatleri merak ediyor. Genelgede konuya yönelik tüm detaylar yer alıyor. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? 65 yaş üstü yaşlıların dışarı çıkma izni kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte sokağa çıkma yasağı son dakika genelgesi ile ilgili ayrıntılar…

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NASIL?

Hafta içi Pazartesi günü itibariyle 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri epey araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgenin ayrıntılarına bakıldığında 65 yaş üstü yasağının hafta içi de geçerli olduğu dikkat çekiyor. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NASIL?

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi;

"Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak."

65 YAŞ VE ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA KULLANABİLECEK Mİ?

30 Kasım 2020 tarihinde açıklanan yeni korona virüs kısıtlamaları kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma yasaklarına eklemeler yapıldı. 20 Kasım 2020'de uygulanmaya başlayan yasaklara ek olarak 65 yaş ve üstü vatandaşların şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmaları kısıtlandı. Yani 65 yaş ve üstü vatandaşlar gün içerisinde sokağa çıkma saatleri olan 10.00-13.00 arasında toplu taşımaya (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) binemeyecek. Yeni kısıtlamalar bugün, yani 1 Aralık Salı gününden itibaren geçerli olacak.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NE ZAMAN, KISITLAMA HAFTA İÇİ VAR MI?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre 65 yaş üstü için sokağa çıkma kısıtlaması yeni bir genelge gelene kadar her gün olacak. Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamalar devam ediyor. Yani 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altının kısıtlaması devam ediyor.

Buna göre 65 yaş üstü gün içerisinde sadece 10:00-13:00 arasında dışarı çıkabilecek, diğer tüm saatler sokağa çıkamayacak.

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SON DAKİKA- 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri! 65 yaş üstü yaşlıların dışarı çıkma izni saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
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