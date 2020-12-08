Son dakika: Genç kıza iğrenç şantaj! Benimle birlikte olmazsan...

Kendisini saplantı haline getiren erkek arkadaşından cinsel saldırıya uğradığı için ayrılan genç kadın kabusu yaşadı. Olay İstanbul Sarıyer'de meydana geldi. 33 yaşındaki Z.K. isimli genç kadın 35 yaşındaki M.C. ile birliktelik yaşıyordu. İkili anlaşamadığı gerekçesiyle ayrılmış ancak M.C. ayrılığı hazmedemeyerek genç kadını ikna etmeye çalışıyordu. Genç kadın ise eski sevgilisi daha önce kendisine zorla cinsel saldırıda bulunduğu için barışmak istemiyordu.