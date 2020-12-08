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haberi: ’ın ölümünün baş şüphelisi ’a gelen yorumlar şoke etti! “Çok iyi birine benziyorsun”

Tüm Türkiye’nin gündemine oturan ’ın ölümünün ardından haberleri gelmeye devam ediyor… 3 Haziran tarihinde evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılı şekilde cansız bedeni bulunan Aleyna Çakır’ın ölümünün baş şüphelisi ’un çektiği videoya gelen yorumlar sosyal medyada gündem oldu. Ümitcan Uygun’un canlı yayın videosuna gelen “Çok iyi birine benziyor, sen kötü yorumları takma boşver” gibi yorumların olması dikkatlerden kaçmazken yorumları görenler ise şoke oldu. İşte Aleyna Çakır Ümitcan Uygun olayına ilişkin son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 8.12.2020 11:33 Son Güncelleme: 8.12.2020 11:37 ABONE OL
Son dakika haberi: Aleyna Çakır’ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun’a gelen yorumlar şoke etti! “Çok iyi birine benziyorsun”

Son dakika haberi… Aleyna Çakır'ı darp edip ölümünün baş şüphelisi haline gelen Ümitcan Uygun'un videosuna gelen yorumlar şoke etti. Bazı vatandaşların "Adamsın, çok iyi birine benziyorsun" şeklindeki yorumları pes dedirtirken Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili şüpheler ise hala devam ediyor. İşte Ümitcan Uygun'a gelen o yorumlar ile son dakika haberinin detayları!

ÜMİTCAN UYGUN'UN VİDEOSUNA GELEN YORUMLAR PES DEDİRTTİ!

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un TikTok canlı yayın videosuna gelen yorumlar şoke etti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan Ümitcan Uygun'un videosunun ardından akıllara Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü geldi…

Aleyna Çakır'ı darp ederek bayıltıp video çeken ve yine Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun, dün sosyal medyada canlı yayın yaptı. Uygun'a canlı yayın sırasında bazı kadınlar, "Adamsın, çok iyi birine benziyorsun, sen kötü yorumları takma boşver" gibi yorumlar yaptı.

Aleyna Çakır, 3 Haziran günü evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılmış bir şekilde bulunmuştu. Herkes buna intihar demişti ancak Adli Tıp incelemesine göre bu bir intihar değildi. Aleyna'nın vücudunda işkence izleri vardı. Evinde cansız şekilde bulunan Aleyna Çakır'ın davası sürerken, genç kızın ölümüyle ilgili şüpheler devam ediyor.

Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli isim olan Ümitcan Uygun ise, TikTok canlı yayın videosuna gelen yorumlarla dikkat çekti.

KADINLARIN YORUMLARI "PES" DEDİRTTİ

Aleyna Çakır'ı darp ederek bayıltıp video çeken ve yine Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'a, dün açtığı canlı yayında gelen yorumlar gerçekten "pes" dedirtti. Uygun'a canlı yayın sırasında bazı kadınlar, "Adamsın, çok iyi birine benziyorsun, sen kötü yorumları takma boşver" gibi yorumlar yaptı.

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Son dakika haberi: Aleyna Çakır’ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun’a gelen yorumlar şoke etti! “Çok iyi birine benziyorsun”
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