Son dakika haberi: Aleyna Çakır’ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun’a gelen yorumlar şoke etti! “Çok iyi birine benziyorsun”

Son dakika haberi… Aleyna Çakır'ı darp edip ölümünün baş şüphelisi haline gelen Ümitcan Uygun'un videosuna gelen yorumlar şoke etti. Bazı vatandaşların "Adamsın, çok iyi birine benziyorsun" şeklindeki yorumları pes dedirtirken Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili şüpheler ise hala devam ediyor. İşte Ümitcan Uygun'a gelen o yorumlar ile son dakika haberinin detayları!
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un TikTok canlı yayın videosuna gelen yorumlar şoke etti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan Ümitcan Uygun'un videosunun ardından akıllara Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü geldi…
Aleyna Çakır'ı darp ederek bayıltıp video çeken ve yine Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun, dün sosyal medyada canlı yayın yaptı. Uygun'a canlı yayın sırasında bazı kadınlar, "Adamsın, çok iyi birine benziyorsun, sen kötü yorumları takma boşver" gibi yorumlar yaptı.
Aleyna Çakır, 3 Haziran günü evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılmış bir şekilde bulunmuştu. Herkes buna intihar demişti ancak Adli Tıp incelemesine göre bu bir intihar değildi. Aleyna'nın vücudunda işkence izleri vardı. Evinde cansız şekilde bulunan Aleyna Çakır'ın davası sürerken, genç kızın ölümüyle ilgili şüpheler devam ediyor.
Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli isim olan Ümitcan Uygun ise, TikTok canlı yayın videosuna gelen yorumlarla dikkat çekti.
KADINLARIN YORUMLARI "PES" DEDİRTTİ
Aleyna Çakır'ı darp ederek bayıltıp video çeken ve yine Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'a, dün açtığı canlı yayında gelen yorumlar gerçekten "pes" dedirtti. Uygun'a canlı yayın sırasında bazı kadınlar, "Adamsın, çok iyi birine benziyorsun, sen kötü yorumları takma boşver" gibi yorumlar yaptı.