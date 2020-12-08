Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA HABERİ! Eşini ve 3 çocuğunu öldürdü, kendini böyle savundu! Cani adama ceza yağdı!

HABERİ! Eşini ve 3 çocuğunu öldürdü, kendini böyle savundu! Cani adama ceza yağdı!

Geçtiğimiz yıl 'te meydana gelen olay tüm Türkiye'nin kanını dondurmuştu. 39 yaşındaki Ayşe Farmeti ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulunmuş, ailesini kaybeden Abdulhannan Elalevi, gözyaşları dökerek cinayeti işleyenlerin bulunmasını istemişti. Çelişkili ifadeler veren adamın meğer timsah gözyaşları döktüğü ve cinayetin faili olduğu ortaya çıkmıştı. haberine göre bugün görülen duruşmada sanığın yaptığı savunmaya savcı karşı çıkarak "delillerin Elalevi'yi gösterdiğini" ifade etti. Katil Abdulhanman Elalevi, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezada hiçbir indirim uygulanmadı.

DHA
Giriş Tarihi: 8.12.2020 16:45 Son Güncelleme: 8.12.2020 17:04 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ! Eşini ve 3 çocuğunu öldürdü, kendini böyle savundu! Cani adama ceza yağdı!

GAZİANTEP'TEKİ VAHŞETTEN SON DAKİKA HABERİ:

Gaziantep'te, eşi ve 3 çocuğunu öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Suriye uyruklu Abdulhannan Elalevi, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 25 Ocak'ta Vatan Mahallesindeki bir evde meydana geldi. Suriye uyruklu Ayşe Farmeti (39) ile kızları Hanen (15), Nur El Nude (11) ve Raman Elalevi (8) evlerinde saldırıya uğradı. Başlarına sert bir cisimle vurularak dövüldüğü belirlenen çocuklardan Hanen Elalevi olay yerinde, anne ve diğer 2 kız çocuğu ise hastanede hayatını kaybetti. Ailesini katledenlerin yakalanmasını isteyerek gözyaşı döken Abdulhannan Elalevi, polislere çuval almak için dışarı çıktığını eve geldiğinde eşi ve çocuklarını kanlar içinde bulduğunu söyledi. Çelişkili ifade verdiği tespit edilen baba Abdulhannan Elalevi'nin yeniden yapılan sorgusunda eşini ve 3 kızını öldürdüğü belirlendi. Emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Abdulhannan Elalevi hakkında, 'kasten birden fazla kişiyi öldürme' suçundan dava açıldı.

SUÇSUZ OLDUĞUNU SAVUNDU

11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın bugün, karar duruşması yapıldı. Duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemiyle bağlanan Abdulhannan Elalevi, eşi ve çocuklarını çok sevdiğini, cinayetleri kendisinin işlemediğini belirterek, suçsuz olduğu yönünde savunma yaptı.

SAVCI KARŞI ÇIKTI: DELİLLER SANIĞI GÖSTERİYOR

Duruşma savcısı ise sanığın suçtan kurtulmaya yönelik savunma yaptığını, dosyadaki delillerin sanık Elalevi'nin üzerine atılı suçu işlediğini gösterdiğini belirterek cezalandırılmasını talep etti.

SON DAKİKA! KATİLE CEZA YAĞDI...

Mahkeme heyeti, eşi ve 3 çocuğunu öldüren sanık Abdulhannan Elalevi'yi, 'nitelikli kasten öldürme' suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca sanık Elalevi hakkında herhangi bir indirim yapılmasına da yer olmadığına hükmetti.

İş bulma vaadiyle kandırıp tecavüz etti! Genç kadına şantaj yapıp parasını çalan istismarcının 28 yıl hapsi isteniyor

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERİ! Eşini ve 3 çocuğunu öldürdü, kendini böyle savundu! Cani adama ceza yağdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA