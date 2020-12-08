SON DAKİKA HABERİ! Eşini ve 3 çocuğunu öldürdü, kendini böyle savundu! Cani adama ceza yağdı!

SUÇSUZ OLDUĞUNU SAVUNDU



11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın bugün, karar duruşması yapıldı. Duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemiyle bağlanan Abdulhannan Elalevi, eşi ve çocuklarını çok sevdiğini, cinayetleri kendisinin işlemediğini belirterek, suçsuz olduğu yönünde savunma yaptı.

SAVCI KARŞI ÇIKTI: DELİLLER SANIĞI GÖSTERİYOR

Duruşma savcısı ise sanığın suçtan kurtulmaya yönelik savunma yaptığını, dosyadaki delillerin sanık Elalevi'nin üzerine atılı suçu işlediğini gösterdiğini belirterek cezalandırılmasını talep etti.

SON DAKİKA! KATİLE CEZA YAĞDI...



Mahkeme heyeti, eşi ve 3 çocuğunu öldüren sanık Abdulhannan Elalevi'yi, 'nitelikli kasten öldürme' suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca sanık Elalevi hakkında herhangi bir indirim yapılmasına da yer olmadığına hükmetti.