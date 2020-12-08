Son dakika haberi: Eski hakim ve savcının oğlu Görkem Sertaç'a çifte ceza çıktı!

6 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI DAHA ALDI

Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki görüşünde sanık Görkem Sertaç Göçmen'in 6 Eylül 2017 tarihinde önce kız arkadaşıyla, sonrasında kafedekilerle tartıştığını, olay yerine yakın olan ikametine giderek, tüfekle mağdurların bulunduğu kafeye doğru ateş ettiğini açıklamıştı. Savcı sanığın mağdurların kafede bulunduğunu bilmesi, mağdurlarla kavga etmiş olması hususları dikkate alınarak eylemin doğrudan kasıtlı olduğu, sanığın kullandığı silahın da yaralamaya elverişli olduğunu belirterek şahısların yaralanmayıp eylemin teşebbüs aşamasında kaldığını belirtmişti. Davanın geçen gün görülen davasından karar çıktı. Mahkeme Görkem Sertaç Göçmen'in iki kişiyi kasten yaralamaya teşebbüs suçundan 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. İddianamede Ataköy'deki bir parkta sanık Görkem Sertaç Göçmen'in kız arkadaşıyla oturdukları, bu sırada kafede oturan kişiler tarafından rahatsız edildikleri iddiasıyla aralarında tartışma çıktığı, sanığın ikametine giderek, 6. kattaki dairesinden av tüfeğiyle kafe çalışanlarına ateş ettiği iddia ediliyordu.

Bakırköy'de 2 Ekim 2018 tarihinde babası savcı, annesi eski hakim olan Görkem Sertaç Göçmen, kız arkadaşı A.A.'yı darp etti. Çevredekilerin tepki göstermesi üzerine otomobilini vatandaşların üzerine süren Göçmen, 6 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Bir süre cezaevinde kalan Göçmen tahliye edilmişti. Bakırköy 9.Ağır Ceza Mahkemesi geçen ayki kararında sanık Göçmen'e 9 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Göçmen'in başka suçlardan da hakkında daha önce açılmış davaları bulunuyordu.