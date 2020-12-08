Son dakika haberi: Gümüşhane’de film gibi olay! Evde tünel kazarken yakalandılar

Son dakika haberi… Gümüşhane'de filmleri aratmayacak bir olay meydana geldi. Merkeze bağlı Aksu köyünde yaşayan İ.Y evinin altında kazı yapmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri eve operasyon düzenledi. Ekipler, yapılan baskında evin altında 12 metre uzunluğunda tünelle karşılaştı. Aramalar sonucunda ise halat, kazma, kürek ve çeşitli ekipmanlar ele geçirildi. Kaçak kazı ile ilgili soruşturma başlatılırken, ev sahibi İ.Y ve 6 kişi daha gözaltına alındı.

EVDE TÜNEL KAZARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Gümüşhane'nin Merkeze bağlı Aksu köyünde İ.Y., evinin altında define aramak için kazı başlattı. İhbarın ardından Jandarma ekipleri eve operasyon düzenledi.