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Son dakika haberi: ’de film gibi olay! Evde tünel kazarken yakalandılar

’nin Merkeze bağlı Aksu köyünde film sahnelerini aratmayacak bir olay yaşandı. Ajanslarda yer alan son dakika bilgilerine göre, evinin altında tünel kazan bir ev sahibine suçüstü yapıldı. Ekipler, baskın yaptıkları evin altında 12 metre uzunluğunda tünelle karşılaştı. Yapılan aramalar sonucunda birçok ekipman ele geçirilirken, ev sahibi İ.Y ile 6 kişi daha göz altına alındı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 8.12.2020 11:31 Son Güncelleme: 8.12.2020 11:41 ABONE OL
Son dakika haberi: Gümüşhane’de film gibi olay! Evde tünel kazarken yakalandılar

Son dakika haberi… 'de filmleri aratmayacak bir olay meydana geldi. Merkeze bağlı Aksu köyünde yaşayan İ.Y evinin altında kazı yapmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri eve operasyon düzenledi. Ekipler, yapılan baskında evin altında 12 metre uzunluğunda tünelle karşılaştı. Aramalar sonucunda ise halat, kazma, kürek ve çeşitli ekipmanlar ele geçirildi. Kaçak kazı ile ilgili soruşturma başlatılırken, ev sahibi İ.Y ve 6 kişi daha gözaltına alındı.

EVDE TÜNEL KAZARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Gümüşhane'nin Merkeze bağlı Aksu köyünde İ.Y., evinin altında define aramak için kazı başlattı. İhbarın ardından Jandarma ekipleri eve operasyon düzenledi.

Son dakika haberi: Gümüşhane’de film gibi olay! Evde tünel kazarken yakalandılar

12 METRE TÜNEL KAZMIŞLAR

'de evinin altında 12 metre uzunluğunda tünel kazarak define arayan ev sahibi ile 6 kişi gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Aksu köyünde İ.Y., evinin altında define aramak için kazı başlattı. İhbar üzerine jandarma ekipleri eve operasyon düzenledi.

Son dakika haberi: Gümüşhane’de film gibi olay! Evde tünel kazarken yakalandılar

Ekipler, baskın yaptıkları evin altında 12 metre uzunluğunda tünelle karşılaştı. Ev sahibi İ.Y. ile H.Y, S.Y, K.Z, A.Y, A.K ve M.İ. gözaltına alındı.

Son dakika haberi: Gümüşhane’de film gibi olay! Evde tünel kazarken yakalandılar

Tünelde yapılan aramada halat, kazma, kürek ve çeşitli ekipman ve malzeme ele geçirildi.

Son dakika haberi: Gümüşhane’de film gibi olay! Evde tünel kazarken yakalandılar

Kaçak kazı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika haberi: Gümüşhane’de film gibi olay! Evde tünel kazarken yakalandılar
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