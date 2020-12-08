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Son Dakika Haberi: ’ta korkutan ! , ve ’da da hissedildi! ve listesi BURADA...

ile Afet ve () tarafından yayınlanan listesi verilerine göre Çağlayancerit’te korkutan bir meydana geldi. Sarsıntılar , ve illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. İşte haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 9.12.2020 02:16 Son Güncelleme: 9.12.2020 02:16 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! Gaziantep, Adıyaman ve Malatya’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Kahramanmaraş Çağlayancerit'te saat 01.43'de 3.6 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 5.02 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Gaziantep, Adıyaman ve Malatya illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA - KAHRAMANMARAŞ'TA 3.6 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika Kahramanmaraş depremine ilişkin tüm detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

DEPREMİN DETAYLARI

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Son Dakika Haberi: Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! Gaziantep, Adıyaman ve Malatya’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...
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