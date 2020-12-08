Heaton, "Newton binlerce yıldır insanları büyüleyen klasik antik çağı ve rasyonel düşüncenin ortaya çıktığı 17. yüzyılın anlayışını bir araya getiren bu karalamalar, sizi dikkat çekici bir hızla Newton'un araştırdığı derin sorunların kalbine götürüyor" diye konuştu.