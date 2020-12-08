Son dakika haberi… Modern fiziğin babası olarak bilinen İngiliz fizikçi Isaac Newton''un İncil'i kullanarak kıyametin zamanlamasını belirleme girişimlerini gösteren yayınlanmamış notlar İngiltere'nin başkenti Londra'da yer alan Sotheby's Müzayede evi tarafından satışa çıkarıldı.
PİRAMİTLERİN SIRRINI ÇÖZMEYE ÇALIŞMIŞ
Ünlü fizikçinin Mısır'da gizemli piramitlerin sırrını çözerek kıyametin tarihini hesaplamaya çalıştığı 3 sayfalık notların da dün online açık artırma sona erdiğinde yüz binlerce sterline satılacağı tahmin ediliyor.
"BELGELER GERÇEKTEN BÜYÜLEYİCİ"
Sotheby's Müzayede evinde görevli el yazması uzmanı Gabriel Heaton, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, "Belgeler gerçekten büyüleyici. Çünkü içlerinde Newton'un piramitlerin sırlarını çözmeye çalıştığını görebilirsiniz" dedi.