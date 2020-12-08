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haberi: Newton’un akılalmaz notları gün yüzüne çıktı: hesaplaması yapmış!

haberi… Bilim adamları tarafından tarihin en etkili insanlarından biri kabul edilen ve modern fiziğin temellerini atan ’un İncil’i kullanarak kıyamet gününü hesaplama girişimlerini gösteren yayınlanmamış notlar, 'deki Sotheby’s müzayede evi tarafından satışa çıkarıldı. Sotheby’s Müzayede evinde görevli el yazması uzmanı , “Belgeler gerçekten büyüleyici. Çünkü içlerinde Newton'un piramitlerin sırlarını çözmeye çalıştığını görebilirsiniz” dedi.

Giriş Tarihi: 8.12.2020 13:30 Son Güncelleme: 8.12.2020 13:58 ABONE OL
Son dakika haberi: Newton’un akılalmaz notları gün yüzüne çıktı: Kıyamet günü hesaplaması yapmış!

Son dakika haberi… Modern fiziğin babası olarak bilinen İngiliz fizikçi Isaac Newton''un İncil'i kullanarak kıyametin zamanlamasını belirleme girişimlerini gösteren yayınlanmamış notlar İngiltere'nin başkenti Londra'da yer alan Sotheby's Müzayede evi tarafından satışa çıkarıldı.

PİRAMİTLERİN SIRRINI ÇÖZMEYE ÇALIŞMIŞ

Ünlü fizikçinin Mısır'da gizemli piramitlerin sırrını çözerek kıyametin tarihini hesaplamaya çalıştığı 3 sayfalık notların da dün online açık artırma sona erdiğinde yüz binlerce sterline satılacağı tahmin ediliyor.

"BELGELER GERÇEKTEN BÜYÜLEYİCİ"

Sotheby's Müzayede evinde görevli el yazması uzmanı Gabriel Heaton, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, "Belgeler gerçekten büyüleyici. Çünkü içlerinde Newton'un piramitlerin sırlarını çözmeye çalıştığını görebilirsiniz" dedi.

Heaton, "Newton binlerce yıldır insanları büyüleyen klasik antik çağı ve rasyonel düşüncenin ortaya çıktığı 17. yüzyılın anlayışını bir araya getiren bu karalamalar, sizi dikkat çekici bir hızla Newton'un araştırdığı derin sorunların kalbine götürüyor" diye konuştu.

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Son dakika haberi: Newton’un akılalmaz notları gün yüzüne çıktı: Kıyamet günü hesaplaması yapmış!
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