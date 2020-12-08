SON DAKİKA HABERLER: Türkiye corona virüsü vaka, ölü sayısı kaç oldu? 8 Aralık 2020 Türkiye corona virüsü vaka sayısı son durum!

Son dakika haberler… Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu için akşam saatlerinin gelmesiyle beraber araştırmalar hız kazanırken vatandaşlar son 24 saat içerisinde tespit edilen corona virüsü vaka sayısını merak ediyor. Son günlerde günlük tespit edilen vakaların 30 binin üzerine çıkmasıyla ülke genelinde adeta kırmızı alarma geçildi ve yeni kısıtlamalar uygulanmaya başladı. Bu kısıtlamalarla beraber günlük hasta sayısının da düşüşe geçmesi hedefleniyor. Peki, 8 Aralık Bugün Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İşte Sağlık Bakanlığı günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı ve son dakika haberinin detayları…

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 8 ARALIK SAĞLIK BAKANLIĞI KORONA TABLOSU!

Geçtiğimiz gün açıklanan verilere göre; Türkiye'de son 24 saatte 196 bin 902 Kovid-19 testi yapıldığı ve bu testlerde 32 bin 137 vatandaşımızın testinin pozitif çıktığı ifade edilmişti. Öte yandan 203 kişi ise salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Gözler bugünkü koronavirüs tablosuda yer alacak vaka sayısına çevrildi…