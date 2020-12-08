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: O ilçede korkunç tablo! 40 bin nüfusu var 2 bini karantinada...

haberine göre; 'in önemli ilçelerinden 'nda bilançosu ağırlaşıyor. İlçenin son nüfusu 40 bin dolaylarında olarak açıklanırken, bunun 2 bini koronavirüs karantinasına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 8.12.2020 14:57 Son Güncelleme: 8.12.2020 15:08 ABONE OL
Son dakika: O ilçede korkunç tablo! 40 bin nüfusu var 2 bini karantinada...

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, 500 evde oturan 2 bin kişi önlem amaçlı karantinada tutuluyor.

Koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanan ilçede, 36'sı kırsal olmak üzere 48 mahallede pozitif vaka görülmesiyle yapılan filyasyon çalışması sonucu 500 evde oturan 2 bin kişi karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince tebligat yapılarak, karantinaya alınan evlerin çevresine, polis ve jandarma ekiplerince güvenlik şeridi çekilip, kapılarına 'Girilmez' yazısı asıldı.

Giriş ve çıkışların yasaklandığı evler ise belediye ekiplerince dezenfekte edildi. Karantinada olanların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılanıyor.

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Son dakika: O ilçede korkunç tablo! 40 bin nüfusu var 2 bini karantinada...
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