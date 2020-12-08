Son dakika: Tarihi Vaniköy Camii'ndeki yangının nasıl çıktığı belli oldu! Bilirkişi raporu tamamlandı...

ELEKTRİK TESİSATI ÇOK ESKİ

Bilirkişi raporunda, yaşanılan durum cami imamının eşi olan Havva COŞKUN'un 11:00 civarında caminin kadınlar bölümünün üst kısmında yer alan lojmanlardayken kokuyu algılaması sonucu caminin imamı olan eşi Mustafa COŞKUN'a haber verdiği, Mustafa COŞKUN'un caminin karşısında yer alan Yalı görevlilerine haber verdiği, yalıda görevli Vahdettin BEYHAN'ın da camiyi kontrole gittiğinde kokuyu hissettiği ve camideki tüm elektrik şalterlerini tedbir amaçlı kapattığı ve enerjiyi keserek yalıya döndüğü, Havva COŞKUN'un oğlunu daha sonra kontrol için tekrar camiye gönderdiğinde bir sorun olmadığı, 13.00 sıralarında tekrar kokunun artması üzerine lojman kapısının alt tarafından dumanlar yükseldiği dışarı çıktığında ise kadınlar bölümünde yangın başladığını gördüğü, yangına yalı çalışanları, balıkçılar gibi çevre sakinlerince ilk müdahalenin yapıldığı, sonrasında itfaiye ekiplerince yangının söndürüldüğü şeklinde özetlenmiştir. Elektriğin kesilmesine rağmen görüntü veya ses kablolarındaki ısının daha sonradan alev kaynağına dönüştüğü aktarıldı. Elektrik tesisatının çok eski olduğu söylenen raporda, muhtemel bir kaçaktan izolasyon malzemesinde ergime olduğu değerlendirildi.

Vaniköy Camii yangında küle dönmüştü... İşte nedeni! | Video