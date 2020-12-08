‘Sosyal medyada çok takılıyorsun’ cinayeti

İzmir'de, 6 çocuğunun annesi Yazgül Soro'yu, 6 yerinden bıçaklayarak öldüren Bülent Soro (58), cesedi saklamak için halıya sarıp, üzerini eşyalarla kapattı. Korkunç olay şöyle gelişti: 57 yaşındaki annesi Yazgül Soro'dan haber alamayan kızı, durumdan şüphelenince, önceki akşam saat 23.00 sıralarında Buca'daki evlerine gitti. Kapıyı açan babası Bülent Soro, kızının içeri girmesine izin vermedi. Babasının engellemelerine rağmen eve giren kızı, eşyaların darmadağın olduğunu görünce, evi kontrol etmeye başladı. Yatak odasına girdiğinde ise annesinin halıya sarılı cansız bedeni ile karşılaştı. Bunun üzerine durum polise bildirildi. Eve gelen polisler, 6 çocuk annesi Yazgül Soro'nun mutfakta 6 bıçak darbesi ile öldürülüp, yatak odasına taşınarak halıya sarıldığını, üzerine de sandalye ve çeşitli eşyalar konularak saklanmaya çalışıldığını tespit etti.Bu arada çiftin şizofren oğlu, 28 yaşındaki N.M.S. "Annemi ben öldürdüm" dedikten sonra kaçarak kayıplara karıştı. Polis, cinayeti işlediği sanılan N.M.S.'nin peşine düşerken, gözaltına alınan Yazgül Soro'nun eşi Bülent Soro, emniyetteki ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. İfadesinde, eşinin son zamanlarda cep telefonu ile çok ilgilendiğini ve sosyal medyada çok vakit geçirdiğini öne süren Bülent Soro, "Bu nedenle daha önce de tartışmalarımız olmuştu. Öğlen saatlerinde yine telefonundan sosyal medyaya girdiğini görünce sinirlendim. Telefonu bırakmasını söyledim. Karşılıklı atışmalar oldu. Sinirlerime hakim olamadım. Cesedi saklamak için yatak odasına taşıyıp halıya sardım" dediği öğrenildi. Gözaltına alınan Bülent Soro'nun Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.