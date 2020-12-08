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Sosyal medyada tartıştığı kadını iş yerine çağırdı... Sonrası korkunç!

’da sosyal medyadan tartışıp iş yerine çağırdığı kadını silahla vurarak yaralan şahıs, adliyeye sevk edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 8.12.2020 11:21 ABONE OL
Sosyal medyada tartıştığı kadını iş yerine çağırdı... Sonrası korkunç!
Olay, dün merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Şehit Mimar Fethi Mehmet Bakar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, A.S. (28) ile D.S. (21) sosyal medya üzerinden tartıştı. Ardından şahıs kadını konuşmak için sokak üzerinde bulunan marketine çağırdı. D.S. yanına 3 kişiyi de alarak çağırdığı markete doğru gitti. A.S. de marketin dışına çıkarak tabanca ile kadına ve yanındakilere ateş etti. Kadın, bacaklarından yaralanırken yanındakiler yara almadan kurutuldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.
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Sosyal medyada tartıştığı kadını iş yerine çağırdı... Sonrası korkunç!
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