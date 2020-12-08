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Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları canlı çekilişle BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 8 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama BURADA

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aracılığıyla Salı, Perşembe ve Pazar günleri MP TV canlı çekilişiyle şanslı numaraları belli olan MPİ bugün 8 Aralık 2020 Salı yapılacak canlı çekilişle belli oldu. (MPİ) ile ortaklığında, MP TV üzerinden yapılan canlı yayın çekilişine kupon doldurarak dahil olan şans oyunu severler 18 Milyon TL’yi aşan büyük ikramiyeyi kazanan olmak umuduyla şanslı numaraları merak ederek 8 Aralık açıklandı mı? 8 Aralık MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ve sayfasına buradan erişerek kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgusu yapabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 9.12.2020 04:50 Son Güncelleme: 9.12.2020 04:50 ABONE OL
Süper Loto sonuçları canlı çekilişle BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 8 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama BURADA

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğiyle Milli Piyango Online bünyesinde yer alan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenerek şans oyunu severlere milyonlarca TL büyük ikramiye dağıtan MPİ Süper Loto sonuçları bugün (8 Aralık 2020 Salı) canlı çekilişle belli oldu. Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurarak bugünkü Süper Loto canlı çekilişine dahil olan şans oyunu severler 18 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarını kazanmak ve adına şanslı numaraları merak ederek 8 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Bu başlık altında 8 Aralık Süper Loto sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranını bularak kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapabilirsiniz…

MPİ SÜPER LOTO SONUÇLARI (8 ARALIK 2020 SALI)

Milli Piyango Online - MP TV canlı çekiliş ile 8 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 8 Aralık Süper Loto sonuçları: 13 - 14 - 53 - 9 - 5 - 20

Şanslı numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Süper Loto sonuçları canlı çekilişle BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 8 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama BURADA
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