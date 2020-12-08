Toplu ulaşımda yüzde 15 zam

Uygulamaya geçilen zamlı tarifeyle 3.20 lira olan tam ücret 3.65 liraya, emeklilerin 2.70 lira olan tek binişlik ücreti de 3.15 liraya, 2.70 lira olan öğretmen ücreti 3.15 liraya ve 1.80 olan öğrenci biniş ücreti 2.20 liraya yükseldi. CHP'li Belediye, geçtiğimiz yıl suya yaptığı yüzde 20 ve otopark ücretlerindeki zamlarla gündeme gelmişti.

MERKEZ VE ALANYA UYGULAMADA

Antalya genelinde yapılan zam oranları yüzde 14 ile yüzde 16 arasında arttırıldı. Zamlı tarife merkez ilçeler ve Alanya'da uygulanmaya başlanırken diğer ilçelerde ise yılbaşından sonra uygulamaya geçilecek. Zammın yanı sıra aktarma sayısı da düşürüldü. Daha önce bir saat içinde 3 sefere kadar yapılan ücretsiz aktarma işlemi bire düşürüldü. Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, zammın daha yüksek olması gerektiğini söyledi. Arslan, toplu taşıma işini sürdürebilmeleri için bu zammın gerekli olduğunu belirterek, Antalya halkından anlatış beklediklerini ifade etti.