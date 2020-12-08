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caddelerinde HES uygulaması başladı

’da  İl  Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği Trabzon Valiliği tarafından kentin en işlek caddeleri olan Uzun sokak ve caddelerinin giriş ve çıkışlarında polisler HES kodu uygulamasına başladı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 8.12.2020 18:57 ABONE OL
Trabzon caddelerinde HES uygulaması başladı

Trabzon'da koronavirüs vakalarında artış yaşanmaya devam ediliyor. Artışla birlikte yeni tedbirler alınıyor. Trabzon İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı yeni karar sonrasında Trabzon en yoğun iki caddesi olan Uzun sokak ve Kahramanmaraş caddesinde Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri alınan karar sonrası ikinci bir karara kadar 15:30 ile 21:00 saatleri arasında HES kodu uygulamasına başladı. Polis ekipleri tarafından sokakların giriş ve çıkışları kapatılırken,vatandaşlara yönelik yapılan kontrollerde HES kodu olan vatandaşlar alınıyor,olmayanlar ise caddeden girişine izin verilmiyor.

Başlatılan HES kodu uygulaması hakkında SABAHA konuşan Trabzon il emniyet müdür yardımcısı Kazım Güray Demiralay,"koronavirüs tedbirleri kapsamında İl hıfzıssıhha kurulunca alınan karar sonrası, valiliğimizce verilen talimat ile birlikte şehrimizin en işlek caddeleri olan Uzun sokak ve Kahraman Maraş caddelerimizde her gün 15:00 ile 21:00 saatleri arasında HES kodu uygulamamıza başladık.Yarından itibaren ise sabah 09:00 ile akşam 21:00'e kadar uygulamamız devam edecektir. Halkımızın sağlığı ve bulaş riskini azaltmak ve aynı zamanda HES koduyla ilgili farkındalık oluşturmak için uygulamalarımız devam edecek" diye konuştu.

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Trabzon caddelerinde HES uygulaması başladı
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