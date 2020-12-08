Trabzon'daki uygulama Nobel ödüllü ekonomi profesörünün de takdirini kazandı

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'daki uygulama Nobel ödüllü ekonomi profesörünün de takdirini kazandı

2017 yılında Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülen ABD'li Richard H. Thaler, hesabından 'daki otobüs durağındaki ürünü digital ekran uygulamasını 'Bravo' diyerek takdir etti.

İHA
Giriş Tarihi: 8.12.2020 16:10 Son Güncelleme: 8.12.2020 16:11 ABONE OL

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de ilk olarak gerçekleştirdiği ve maske takmanın gerekliliğini anlatan yapay zeka çalışmasının yankıları yurtdışında da sürüyor. 2017 yılında Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülen ABD'li ekonomist Richard H. Thaler, sosyal medya hesabından paylaştığı proje videosu ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamasını 'Bravo' diyerek takdir etti.
Büyükşehir Belediyesinin bir süre önce otobüs duraklarına yerleştirdiği yapay zeka tabanlı dijital ekranlar, maskesi olmayan vatandaşların yüzünü özel bir yazılımla koronavirüse çevirerek maske takmaya teşvik ediyor. Kameralara yansıyan görüntülerde, durağa maskesiz olarak gelen ve dijital ekrana bakanlar, yüzlerindeki koronavirüs ifadesini görünce şaşırıyor ve maske takıyor.

Durakta maske takmayanları uyaran yapay zeka ekranına ilgi | Video

Türkiye'de ilk kez Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen, ulusal basında ve sosyal medyada büyük ses getiren çalışma, dünyada da yankı uyandırdı. Euronews, CNN İnternational, TRT World, dünyaca ünlü online pazarlamacı Larry Kim ve 2017 yılında Nobel Vakfı tarafından davranışsal iktisat alanında yaptığı katkılardan dolayı Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülen Richard H. Thaler, projenin videosunu paylaşarak Trabzon Büyükşehir Belediyesini tebrik etti. Büyük beğeni toplayan videoya dünyanın çeşitli yerlerinden de olumlu yorumlar geldi.
Öte yandan Richard H. Thaler, ABD Chicago Üniversitesi Booth İşletme Okulu'nda ekonomi profesörü olarak biliniyor. 2015 yılında Amerikan Ekonomi Derneği'nin başkanlığını yaptı. 2017 yılında Nobel Vakfı tarafından davranışsal iktisat alanında yaptığı katkılardan dolayı Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görüldü.

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Trabzon'daki uygulama Nobel ödüllü ekonomi profesörünün de takdirini kazandı
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