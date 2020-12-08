Tunceli’de Kızılay tarafından 430 aileye destek

Elazığ'ın Sivrice İlçesi'nde 24 Ocak'ta meydana gelen depremde evleri zarar gören Tuncelili vatandaşlar için Türk Kızılayı tarafından elektrikli soba ve hijyen paketi dağıtımına başlandı. Tunceli merkez, Pertek ve Mazgirt İlçesi'nde toplam 430 aileye yapılan yardımların ilki Mazgirt İlçesi'nde başladı.

Türk Kızılayı Tunceli Şube Başkanı Gökhan Arasan, Mazgirt İlçesi'nde başlatılan yardımın diğer kurumlarla koordineli şekilde merkez ve Pertek İlçesi'nde de devam edeceğini belirterek, evleri hasar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.