Yüksekova’nın kayakçılara milli müsabakalara hazırlanıyor

Ulusal ve yerel müsabakalara hazırlanan çocuk ve gençlerden oluşan Yüksekovalı kayakçılar çetin geçen kış mevsimine ek olarak birde imkânsızlıklarla da mücadele ediyor. Kayak Milli Takımına birçok sporcu kazandıran ilçede yer sıkıntısı nedeniyle, kayakçılar yazları karayolunda tekerlekli kayak antrenmanı, kışları ise kırsal kesimlerde batonlu yürüyüş antrenmanlarıyla müsabakalara hazırlanıyor.

Sabah Gazetesi muhabirine açıklamada bulunan Beden Eğitimi Öğretmeni ve Milli takım antrenörü Rojbin Ören, Yüksekova'nın ilk kadın sporcusu olduğunu belirterek," Tekerlekli kayak, biantlom ve kayaklı koşuda toplam 3 branşta milli sporcuyum, ilçede ilk milli sporcu benim 150'den fazla milli sporculuğum var" dedi.

"33 MİLLİ SPORCUMUZ VAR"

Ören," Özellikle kız çocuklarına yönelik sporcu çalıştırmaya özen gösteriyorum. Dünya'da bir ilçede, bir branşta en fazla milli sporcuya sahip bir ilçeyiz, 33 milli sporcumuz var ve 110 sporcumuz şuan aktif bir şekilde antrenman yapmaktadır. Coğrafyamız çok sert ve zor koşullara sahip olduğundan dolayı çocuklarımız çok güçlü oluyor. Kar çok fazla yağmadığı için şuan biz kendi antrenmanlarımızı karın imitasyonunu çalışıyormuş gibi çalışmalar yapıyoruz. Çocuklarımız şuan dağda 10 kilometre baton yürüyüşü yapacak şekilde antrenman yapıyorlar. Kayak dünyanın en zor sporudur ve zor olduğu gibi pahalı bir spor bu konuda maddi durumu kötü olan çocuklarımız var. Malzemeleri karşılıya bilmek için zorlu süreçler geçiriyoruz. Bunun için Sayın Kaymakamımız Osman Doğramacı, İl ve İlçe milli eğitim müdürlerimiz bu konuda bizlere çok destek oluyorlar" dedi.

"ÜLKE SPORUNA DAHA ÇOK SPORCU KAZANDIRACAĞIZ"

Hedefimiz olimpiyat yarışmalarına sporcu göndermek diyen Ören, "Kar şartları ve iklim şartları değiştiği için bizim kayak malzemelerini değiştirmek zorundayız. Buna yönelik malzemelerimiz her yıl düzenli bir şekilde gelirse ve kamp eğitim merkezimiz olursa daha çok çocuğa hitap etmeye başlayacağız ve ülke sporuna daha çok sporcu kazandıracağız" şeklinde konuştu.

"CANIMIZI ORTAYA KOYARAK ANTRENMAN YAPIYORUZ"

Erzurum Atatürk Üniversitesi Beden eğitimi ve spor öğretmenliği 2. Sınıf öğrencisi Ebru Arslan, 8 yıldır kayak yaptığını söyleyerek, " Hedefim uluslararası üniversiteler yarışına katılmak, uluslararası yarışlarda derece almak ayrıca ülkemize yeni rekorlar kazandırmayı çok istiyorum. Türkiye'de bulunan kayak merkezleri arasında en çok imkânsızlıklarda yarışan ve hazırlanan takım biziz. Diğer bölgelerin kamp eğitim merkezi, kar ezme aracı ve pistleri var. Bizde bunlardan hiç biri yok o yüzden kışın kendi ayaklarımızla ezdiğimiz zemini pist yapmaya çalışıyoruz. Yazın ne bir köy yolunda çalışabiliyoruz ne de karayolunda çalışabiliyoruz. Çoğunlukla Yüksekova-İran karayolunda yani İpek yolunda çalışmalarımızı zar zor yapıyoruz. Burada da trafik çok yoğun olduğu için adeta canımızı ortaya koyarak antrenman yapıyoruz. Çok imkânsızlıklar içerisindeyiz" dedi.

"ÜLKEMİZ ADINA DERECE YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Milli sporculardan Merdan Mert ise, Yaptığımız antrenmanlar çok zor, genellikle kondisyona yönelik çok zor şartlar altında antrenman yapıyoruz. 12 yıldır kayaklı koşu sporu yapıyorum. Birçok uluslararası arenada start aldım. Türkiye'de katıldığım birçok yarışta derece aldım. Çok sert antrenmanlar yapıyoruz çoğu zaman nabzımız 180-190'lara çıkıyor. Bütün imkânsızlıklara rağmen bütün arkadaşlarımıza beraber et ve tırnak gibi çalışıyoruz. Buradan bize emeği geçen antrenörlerimize sonsuz teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

YÜKSEKOVA ARTIK GÜZEL ŞEYLERLE ANILIYOR

Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, "İlçemiz, tarihi İpekyolu üzerinde doğal ve tarihi özellikleri ile her zaman bölgede çok önemli merkezlerden biri olmuştur. Fakat zaman içerisinde bugün hatırlamak dahi istemeyeceğimiz bazı olaylar sebebiyle olumsuz bir süreç yaşanmıştır. Elbette devletimizin gücü ve kudretiyle birlikte bu olumsuz hava artık yerini ters lalelerini bolca görebildiğimiz güzel baharlara bıraktı. Her anlamda terörün etkisini yıllar boyunca üzerinde taşıyan Yüksekovamız için o devirler sona ermiştir artık. Gençlerimizin kafasını başka yerlere çelme çabalarını boşa çıkaracak en önemli yol eğitimdir. Gençlerimiz kendilerini düşünmeye ve değerli hissetmeye başladılar. Bu durumda bize gösteriyor ki eskiden beri süregelen çalışmalarımız meyvelerini vermeye başladı. Gençlerimiz dağlarda artık gençliklerini heba etmek yerine gençliklerini bulma arayışına girdiler. Eğitimin yanında kendilerine güzel uğraşılar aramaları, eğitmen ve öğretmenlerin kendilerine desteğiyle yol göstermesi ile oldu. Eskiden terör unsurları ile anılan dağlarımız sporcu gençlerimiz ile anılmaya başlandı. Gençlerimize sizin dağlarınız, sizin doğanız sizi bunlardan alıkoyan bütün her şeye "dur, buralar benim gençliğim!" demenizi istiyoruz, dedik. Ve çok güzel karşılığını aldık. İlçe olarak bizim 110 kayak sporcumuz var. Bunlar önemli veriler, şöyle ifade edelim; bir branşta Dünya üzerinde en çok milli sporcusuna sahip ilçeyiz, 33 adet milli sporcumuz bulunuyor. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Kasapoğlu da tekerlekli kayak antrenmanı yapan üç delikanlımızı paylaşarak bütün gençlerimize desteklerini çok güzel şekilde ifade ettiler. Bunun yanı sıra Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımını da makamlarına kabul ederek ülkemizdeki bütün sporculara olduğu gibi onlara olan desteklerini de ilettikleri gibi, ilçemizde bir Kayak Merkezi yapılması hususunda da çalışmaların yapılması talimatı verdi. Burada saydıklarımızla yetinmeyip hep daha fazlasını isteyen gençlerimize, kurumlar olarak ve kişisel olarak desteğimizin süreceğini sizin aracılığınızla da duyurmak isterim. Biz bu yola çıkarken 'Yovadan Yuvaya' sloganıyla çıktık, gençlerimizin yuvasını da büyütmek için de elimizden ne gelirse yapmaya hazırız" dedi.