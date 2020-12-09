2 haftalık 9 yavru köpek yuvalarında yakılarak öldürüldü

Konya'da anne ve 10 yavrusunun bulunduğu kulübe, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Çıkan yangında daha gözleri bile açılmamış 2 haftalık 9 yavru köpek ölürken, hafif yaralanan anne ise yangından bir yavrusu ile kurtuldu.

Olay, iki gün önce merkez Karatay ilçesi Aslım Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokak köpeklerinin çoğunlukta bulunduğu bölgeye sık sık giden hayvanseverler, yanlarına getirdikleri yiyeceklerle besleme yapıyor. Hayvanseverler, doğum hazırlığında olan bir anne köpeğe boş arazi üzerinde bir kulübe yaptı. Anne, 2 hafta önce 10 yavru dünyaya getirdi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi yada kişiler, anne ve yavrularının içinde bulunduğu sırada kulübeyi ateşe verdi. Yangında 9 yavru yanarak hayatını kaybetti. Hafif yaralanan anne ise bir yavrusunu kurtararak kulübeden kaçabildi.

'HAYVANLAR KASTEN YAKILMIŞ'

Bölgede gönüllü olarak besleme yaptığını belirten hayvansever Fadim Göbel, "10 yılı aşkın bir süredir bu bölgede besleme yapıyorum. Köpeğimiz doğum yapacağı için buraya bir kulübe yapıldı. Ancak bu kulübe içerisinde anne ve 10 yavrusu varken yakıldı. 1 yavru kurtuldu, 9 tanesi yanarak can verdi. Henüz iki haftalıktılar. Daha gözleri bile açılmamış. Anne sadece bir tane bebeğini kurtarabildi. Ben bunu kasten yapıldığını düşünüyorum. Sadece kulübenin olduğu yer yakılmış. Bu hangi insanlığa sığar? Anne arka iki patisinin altında ve sırtında yanık izleri var. Elimden geldiğince müdahale etmeye çalıştım. Şuanda durumları iyi. Biran evvel kulübe yapıp anne ve yavrusu için buraya bırakacağım"dedi.

Olay yerinde polis ekipleri de inceleme yaptı.